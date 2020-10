Italia | Mancini | «Risultato giusto ma vinceremo le prossime due e ci qualificheremo»

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Robertocommenta a caldo la gara pareggiata 1-1 contro l’Olanda: ecco le parole del commissario tecnico azzurro Robertoha commentato il pareggio conto l’Olanda ai microfoni di Rai Sport. Ecco le sue parole. «Hanno cambiato, si sono messi per la prima volta così. L’Olanda è una squadra tosta. Sapevamo sarebbe stata una partita dura. Non ci capitava da tanto tempo che un avversario ci mettesse in difficoltà, ilforse èledue gare e ci». Leggi su Calcionews24.com

48' - Punizione calciata da Depay in area, interviene Chiellini che spazza. Corner per gli ospiti. 46' - VIA AL SECONDO TEMPO! E' cominciato il secondo tempo di Italia-Olanda! Nessun cambio per i due ...Il commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match contro l'Olanda: "E' stata un momento molto toccante ricordare persone che non ci s ...