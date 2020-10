Italia | Mancini | “Abbiamo avuto le occasioni migliori Ora vinciamo le prossime due e ci qualifichiamo”

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) "L'Olanda ha cambiato assetto per la prima volta, loro sono una squadra forte. Sapevamo che sarebbe stata dura, ci hanno messo in difficoltà ma è stata una partita combattuta e lepiù pulite le abbiamo noi. Nel calcio bisogna segnare, è stata una partita maschia. Adesso vinceremo ledue partite e ci qualificheremo. Bella l'accoglienza di Bergamo, siamo stati accolti bene ed è stata una bella serata". Così il CT dell'Robertoha commentato il pareggio maturato questa sera trae Olanda.caption id="attachment 1036865" align="alignnone" width="1024", getty images/caption: “Abbiamole...

48' - Punizione calciata da Depay in area, interviene Chiellini che spazza. Corner per gli ospiti. 46' - VIA AL SECONDO TEMPO! E' cominciato il secondo tempo di Italia-Olanda! Nessun cambio per i due ...Il commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match contro l'Olanda: "E' stata un momento molto toccante ricordare persone che non ci s ...