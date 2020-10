Italia, Florenzi si sfoga: “Immobile dovrebbe essere trattato come un eroe nazionale” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Il gol sbagliato da Immobile? Sono cose che succedono. Ciro ha segnato 36 gol nello scorso anno ma ne parliamo come se fosse un giocatore normale. In Italia lo trattiamo come l’ultimo arrivato mentre Lewandowski è santificato in patria. Merita atteggiamento diverso. dovrebbe essere un eroe nazionale”. Così Alessandro Florenzi difende Ciro Immobile, autore di una prova incolore nel corso di Italia-Olanda 1-1 di Nations League. L’ex esterno della Roma è entrato in campo nel secondo tempo al Gewiss Stadium: “Chiunque entra deve dare il massimo. Questa sera è toccato a me. Siamo orgogliosi della nostra partita perché abbiamo fatto snaturare l’Olanda che ha cambiato modulo perché ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Il gol sbagliato da Immobile? Sono cose che succedono. Ciro ha segnato 36 gol nello scorso anno ma ne parliamose fosse un giocatore normale. Inlo trattiamol’ultimo arrivato mentre Lewandowski è santificato in patria. Merita atteggiamento diverso.unnazionale”. Così Alessandrodifende Ciro Immobile, autore di una prova incolore nel corso di-Olanda 1-1 di Nations League. L’ex esterno della Roma è entrato in campo nel secondo tempo al Gewiss Stadium: “Chiunque entra deve dare il massimo. Questa sera è toccato a me. Siamo orgogliosi della nostra partita perché abbiamo fatto snaturare l’Olanda che ha cambiato modulo perché ...

