Italia femminile, 28 azzurre per il match decisivo con la Danimarca (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’Italia femminile ha comunicato la liste delle calciatrici convocate per il match di qualificazione a EURO 2022 contro la Danimarca L’Italia femminile ha comunicato la liste delle calciatrici convocate per il delicato match di qualificazione a EURO 2022 contro la Danimarca. Portieri: Francesca Durante (Hellas Verona), Laura Giuliani (Juventus), Katja Schroffenegger (Fiorentina); Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Empoli), Alia Guagni (Atletico Madrid), Laura Fusetti (AC Milan), Martina Lenzini (Sassuolo), Elena Linari (Bordeaux), Cecilia Salvai (Juventus), Alice Tortelli (Fiorentina), Linda Tucceri Cimini (AC Milan); Centrocampiste: Valentina Bergamaschi (AC Milan), Arianna ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’ha comunicato la liste delle calciatrici convocate per ildi qualificazione a EURO 2022 contro laL’ha comunicato la liste delle calciatrici convocate per il delicatodi qualificazione a EURO 2022 contro la. Portieri: Francesca Durante (Hellas Verona), Laura Giuliani (Juventus), Katja Schroffenegger (Fiorentina); Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Empoli), Alia Guagni (Atletico Madrid), Laura Fusetti (AC Milan), Martina Lenzini (Sassuolo), Elena Linari (Bordeaux), Cecilia Salvai (Juventus), Alice Tortelli (Fiorentina), Linda Tucceri Cimini (AC Milan); Centrocampiste: Valentina Bergamaschi (AC Milan), Arianna ...

Eurosport_IT : 1999: Pennetta-Vinci ?????? 2020: Pigato-Alvisi ?????? Dopo 21 anni l'Italia torna a vincere il doppio femminile Juniore… - ersiliascarpett : RT @fpagani: Occupazione femminile e Next Generation Italia. No silver bullet, ma riforme serie e organiche di ?@m_minima? ?@GioiaGhezzi? ?… - FLuccisano : RT @fpagani: Occupazione femminile e Next Generation Italia. No silver bullet, ma riforme serie e organiche di ?@m_minima? ?@GioiaGhezzi? ?… - junews24com : Convocate Italia Femminile: Bertolini chiama nove bianconere - - fpagani : Occupazione femminile e Next Generation Italia. No silver bullet, ma riforme serie e organiche di ?@m_minima? ?… -