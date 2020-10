Italia, Donnarumma in coro con Mancini: “Vinciamo le prossime, l’obiettivo è quello” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il portiere della Nazionale Italiana Gianluigi Donnarumma è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo la partita pareggiata dagli Azzurri contro l'Olanda:LE PAROLE DI Donnarummacaption id="attachment 1036907" align="alignnone" width="1017" Donnarumma, getty images/caption"Ci tenevamo a far bene e a vincere, purtroppo non ci siamo riusciti, ma abbiamo comunque disputato una buona gara. È stata una partita dura, abbiamo avuto più occasioni di loro ma non abbiamo concretizzato. Non è stato un passo indietro rispetto ad Amsterdam, anche in Olanda era stata una gara tosta con diverse occasioni. Peccato non aver segnato, ora ci aspettano altre due partite importanti. Adesso ci ritroviamo a novembre con l'obiettivo di vincere le prossime due partite". Italia, ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il portiere della Nazionalena Gianluigiè intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo la partita pareggiata dagli Azzurri contro l'Olanda:LE PAROLE DIcaption id="attachment 1036907" align="alignnone" width="1017", getty images/caption"Ci tenevamo a far bene e a vincere, purtroppo non ci siamo riusciti, ma abbiamo comunque disputato una buona gara. È stata una partita dura, abbiamo avuto più occasioni di loro ma non abbiamo concretizzato. Non è stato un passo indietro rispetto ad Amsterdam, anche in Olanda era stata una gara tosta con diverse occasioni. Peccato non aver segnato, ora ci aspettano altre due partite importanti. Adesso ci ritroviamo a novembre con l'obiettivo di vincere ledue partite"., ...

BERGAMO (ITALPRESS) – L’Italia pareggia 1-1 contro l’Olanda e perde la testa ... a piazzare il pallone sull’angolino opposto trovando la grande risposta di Donnarumma. L’episodio scuote gli azzurri ...

Italia Olanda, partita intensa ma senza vincitori. Analisi e Pagelle

Così è ancora loro la prima vera palla gol al 55esimo con un l’occasione di Depay prontamente disinnescata dall’uscita di Donnarumma, cui segue a il contropiede di Insigne ed un altro tentativo di ...

