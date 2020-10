“Italexit di Paragone? Il 18,9% potrebbe votarla”. Il sondaggio di Euromedia Research (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Italexit cresce, e cresce sempre più. Non solo i circoli che stanno aprendo in tutta Italia, da Nord a Sud; non solo i numeri sui social che aumentano costantemente; e non solo i tantissimi lettori che seguono quotidianamente questa testata, Il Paragone. Ora arrivano anche i dati a certificare la crescita e le intenzioni di molti italiani. E a dirlo non è un sondaggio qualsiasi, ma l’ultimo realizzato da Euromedia Research di Alessandra Ghisleri e pubblicato in anteprima su caffeinamagazine.it. Se alle prossime elezioni fosse presente un movimento politico guidato da Gianluigi Paragone – improntato sull’ipotesi di uscita dell’Italia dall’Unione Europea – il 18,9% degli italiani dichiara di essere propenso a votarlo. Il 3,2% degli intervistati ha risposto ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Italexit cresce, e cresce sempre più. Non solo i circoli che stanno aprendo in tutta Italia, da Nord a Sud; non solo i numeri sui social che aumentano costantemente; e non solo i tantissimi lettori che seguono quotidianamente questa testata, Il. Ora arrivano anche i dati a certificare la crescita e le intenzioni di molti italiani. E a dirlo non è unqualsiasi, ma l’ultimo realizzato dadi Alessandra Ghisleri e pubblicato in anteprima su caffeinamagazine.it. Se alle prossime elezioni fosse presente un movimento politico guidato da Gianluigi– improntato sull’ipotesi di uscita dell’Italia dall’Unione Europea – il 18,9% degli italiani dichiara di essere propenso a votarlo. Il 3,2% degli intervistati ha risposto ...

mwaliasmw : 16 e 17 ottobre, visita di Paragone In Friuli Venezia Giulia, in particolare Udine, Cordenons e Trieste, per inaugu… - ilsognomagazine : #Paragone punta con il suo #Italexit a conquistare il #Campidoglio. Il suo dettame è chiaro, e tale chiarezza potre… - solagimma : #Paragone #RecoveryFund Barbatrucco #Italexit ?? - Ramst3 : #Paragone sul #RecoveryFund e #MES posizione perfettamente in linea con quella degli economisti della #Lega #Bagnai… - nonela_radio : Botta e risposta Paragone-Taverna, polemica in aula su mascherine -

Ultime Notizie dalla rete : “Italexit Paragone Libano: Conte, 'nostro sostegno non verrà meno ma si rafforzerà' Affaritaliani.it