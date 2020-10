Istat: “Nel 2018 l’economia non osservata valeva 211 miliardi: 15 da traffico di droga. In nero il 15% dei lavoratori, ma il tasso è in calo” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nel 2018 il valore dell’economia non osservata, che comprende sommerso e attività illegali, si è attestata a 211 miliardi di euro, l’11,9% del Pil. Rispetto al valore del 2017, che nel frattempo è stato rivisto al rialzo, la cifra si riduce di circa 3 miliardi, confermando la tendenza alla discesa dell’incidenza sul Pil dopo il picco raggiunto nel 2014 (13%). Se si guarda solo alle attività illegali, che comprendono traffico di droga, servizi prostituzione e contrabbando di tabacco, il loro peso risulta però in crescita: da 18,9 a 19,2 miliardi, l’1,1% del pil. A calare lievemente è il sommerso – cioè tutto quello che viene occultato al fisco o generato usando lavoro irregolare – che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nelil valore dell’economia non, che comprende sommerso e attività illegali, si è attestata a 211di euro, l’11,9% del Pil. Rispetto al valore del 2017, che nel frattempo è stato rivisto al rialzo, la cifra si riduce di circa 3, confermando la tendenza alla discesa dell’incidenza sul Pil dopo il picco raggiunto nel 2014 (13%). Se si guarda solo alle attività illegali, che comprendonodi, servizi prostituzione e contrabbando di tabacco, il loro peso risulta però in crescita: da 18,9 a 19,2, l’1,1% del pil. A calare lievemente è il sommerso – cioè tutto quello che viene occultato al fisco o generato usando lavoro irregolare – che ...

