Iss, l'analisi del professor Pezzotti: "Tra due settimane ci saranno cento morti al giorno" (Di mercoledì 14 ottobre 2020) In un'intervista alla Stampa, l'epidemiologo dell'Iss Patrizio Pezzotti, che cura il rapporto mensile sulla mortalità da Covid, annuncia l'impennata nei decessi: 'Tra un paio di settimane la curva dei ... Leggi su globalist (Di mercoledì 14 ottobre 2020) In un'intervista alla Stampa, l'epidemiologo dell'Iss Patrizio, che cura il rapporto mensile sulla mortalità da Covid, annuncia l'impennata nei decessi: 'Tra un paio dila curva dei ...

