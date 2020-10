iPhone 12 venduto senza alimentatore e auricolari, scoppia la polemica: ecco perché (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il nuovo iPhone 12 sta già facendo parecchio discutere gli appassionati della famiglia Apple. Proprio nella giornata di ieri, l’azienda fondata da Steve Jobs, ha lanciato con un evento in streaming dallo Steve Jobs Theater nell’Apple Park di Cupertino il nuovo iPhone 12, disponibile anche nelle versioni Mini, Pro e Pro Max. Sono tante le novità, a partire dall’arrivo del 5G, le nuove prestazioni della fotocamera e lo scudo ceramico del display per un’efficenza massima delle prestazioni. Nuovi iPhone 12 e iPhone 12 Pro. Con 5G e il chip A14 Bionic, ecco l’iPhone più potente di sempre.— Apple (@Apple) October 13, 2020iPhone 12 senza caricatore e ... Leggi su trendit (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il nuovo12 sta già facendo parecchio discutere gli appassionati della famiglia Apple. Proprio nella giornata di ieri, l’azienda fondata da Steve Jobs, ha lanciato con un evento in streaming dallo Steve Jobs Theater nell’Apple Park di Cupertino il nuovo12, disponibile anche nelle versioni Mini, Pro e Pro Max. Sono tante le novità, a partire dall’arrivo del 5G, le nuove prestazioni della fotocamera e lo scudo ceramico del display per un’efficenza massima delle prestazioni. Nuovi12 e12 Pro. Con 5G e il chip A14 Bionic,l’più potente di sempre.— Apple (@Apple) October 13, 202012caricatore e ...

emme1963 : @Luca100celleASR se è il tuo primo iPhone o hai venduto i precedenti dovrai comprarlo 'sto caricatore, un modo come… - PizzAlex10 : RT @IoSonoSpiderMan: Insomma, iPhone 12: - torna all’estetica dai bordi piatti (tipo iPhone 4 e 5) - Il display non ha la frequenza di aggi… - ItsBertons : @albosstanaka82 @EmilioPraga Un alimentatore da 18W viene venduto da Apple a 35€, per cui lo su un prodotto da oltr… - _viinss : ogni anno lamentele su lamentele sulla apple, poi l’anno dopo l’Iphone è sempre il telefono più venduto, come è possibile questa cosa? - axelcoeur : ma che cagata pazzesca sta cosa che nella scatola dell’Iphone 12 non facciano uscire spinotto e cuffie perché o già… -