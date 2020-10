capuanogio : L'ATS di #Milano sul derby #InterMilan: 'Ci sono dei protocolli che sono stati fatti dal ministero della Salute con… - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS #Inter, #Skriniar positivo ???? Dopo la positività di #Bastoni, anche Milan #Skriniar è risultato… - Inter : ?| VITTORIA Il primo #DerbyMilano della stagione è ????! ?? - sportli26181512 : Inter-Milan, lo spettro del Coronavirus sul derby: L’Ats non dirà no al match se i club rispetteranno il protocollo… - interliveit : Buongiorno Nerazzurri! Ecco l'#Inter sui giornali: Gazzetta dello Sport -> -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Milan

Prosegue il conto alla rovescia in vista del derby che, Coronavirus permettendo, metterà di fronte Inter e Milan sabato sera. A sbilanciarsi in un pronostico dalle pagine della Gazzetta dello Sport è ...ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Mancano soltanto tre giorni al derby Inter-Milan, match valido per la 4^ giornata di Serie A. Stefano Pioli attende i rientri dalle nazionali per fare il punto della ...