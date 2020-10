Inter-Milan, filtra pessimismo per Rebic. Pioli ritrova Romagnoli (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ante Rebic va verso il forfait in vista del derby contro l'Inter . Stefano Pioli continua a sperare che il croato riesca a recuperare entro sabato dall'infortunio al braccio patito prima della sosta ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Anteva verso il forfait in vista del derby contro l'. Stefanocontinua a sperare che il croato riesca a recuperare entro sabato dall'infortunio al braccio patito prima della sosta ...

