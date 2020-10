Inter, i nerazzurri cambiano con il 'nuovo' Conte (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Keep calm, dicono gli inglesi. Keep calm and enjoy Inter, si potrebbe aggiungere. Antonio il Calmo non ha rubato il soprannome a un imperatore, ma di sicuro almeno l'idea a un maestro di yoga. È un ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Keep calm, dicono gli inglesi. Keep calm and enjoy, si potrebbe aggiungere. Antonio il Calmo non ha rubato il soprannome a un imperatore, ma di sicuro almeno l'idea a un maestro di yoga. È un ...

Asabob20 : Ci tengo a ringraziare tutto lo staff, la società, i miei compagni e non ultimi tutti i tifosi Nerazzurri, siete gr… - Inter : ?? | NUMERI Ecco tutti i numeri di maglia dei nerazzurri per la stagione 2020/2021 ?? - FcInterNewsit : Miranda non dimentica l'Inter: dedica social ai figli... in maglia nerazzurra - SalvaTsubasa : Cercare l'empatia con l'ambiente, adattarsi al contesto, condividere gli obiettivi possono essere dei fattori vince… - PietroPecchioni : RT @NonConoscoVG: L'Inter NON ha MAI chiesto lo scambio alla pari con il Bayern Monaco tra Christian Eriksen e Jerome Boateng. L'idea dei n… -