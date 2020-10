Iniziano le collaborazioni dei cittadini | 30enne preso a pugni perché senza mascherina

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Francesca Galici Aggredito da un passante in pieno centro a Venezia; non indossava la: trentenne finisce all'ospedale con una ferita al volto Domenica sera da Fabio Fazio, Roberto Speranza ha illustrato quella che era la sua linea per il Dpcm, firmato poi lunedì notte. Il ministro della Salute era il capofila della fazione più estremista in termini di misure da adottare per il contenimento del coronavirus. La sua proposta era quella di vietare le feste private, anche quelle in casa e aveva anche già in mente come fare per evitare che gli italiani, dentro le loro mura domestiche, rispettassero le regole: "Quando c'è una norma, questa va rispettata e gli italiani hanno dimostrato di non aver bisogno di un carabiniere o di un poliziotto a controllarli personalmente. Ma è chiaro che ...