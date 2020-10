Infortunio Ramsey, UFFICIALE: la nota del club sulle condizioni del gallese (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Infortunio Ramsey – Continuano ad arrivare pessime notizie per Pirlo dai ritiri delle nazionali. Dybala ko per problemi intestinali, CR7 positivo al COVID, Chiellini acciaccato ma non solo. Aaron Ramsey ha lasciato ieri il ritiro del Galles per un problema muscolare. Ramsey oggi è tornato al J medical, mentre la Juve, continua a lavorare alla Continassa, dov’è in preparazione la sfida di Crotone, in programma per sabato. Infortunio Ramsey, le condizioni del gallese Per Ramsey si temevano lesioni muscolari. Il gallese è tra i migliori nelle prime uscito della nuova Juventus di Pirlo. Oggi la Juve, sul proprio sito ha diramato il comunicato UFFICIALE con il resoconto delle ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 14 ottobre 2020)– Continuano ad arrivare pessime notizie per Pirlo dai ritiri delle nazionali. Dybala ko per problemi intestinali, CR7 positivo al COVID, Chiellini acciaccato ma non solo. Aaronha lasciato ieri il ritiro del Galles per un problema muscolare.oggi è tornato al J medical, mentre la Juve, continua a lavorare alla Continassa, dov’è in preparazione la sfida di Crotone, in programma per sabato., ledelPersi temevano lesioni muscolari. Ilè tra i migliori nelle prime uscito della nuova Juventus di Pirlo. Oggi la Juve, sul proprio sito ha diramato il comunicatocon il resoconto delle ...

