Infermiera guarita dal Covid chiusa in casa per burocrazia: “Voglio solo tornare a lavoro” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo quasi 40 giorni di quarantena domiciliare un’Infermiera dell’ospedale Cardarelli di Napoli vorrebbe tornare al lavoro, ma la burocrazia la ferma ancora a casa. A quanto denuncia la donna non potrà tornare a lavorare nel nosocomio fino a quando non avrà il dispositivo dell’Asl che certifichi l’avvenuta negativizzazione dei tamponi da Covid. Tutto è partito lo scorso 9 settembre quando l’Infermiera 42enne ha scoperto di essere positiva al coronavirus. Da allora è stata chiusa in casa, nella sua abitazione in provincia di Napoli, insieme al marito e ai quattro figli minorenni. Successivamente si sono ammalti anche il consorte e due ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo quasi 40 giorni di quarantena domiciliare un’dell’ospedale Cardarelli di Napoli vorrebbeal lavoro, ma lala ferma ancora a. A quanto denuncia la donna non potràa lavorare nel nosocomio fino a quando non avrà il dispositivo dell’Asl che certifichi l’avvenuta negativizzazione dei tamponi da. Tutto è partito lo scorso 9 settembre quando l’42enne ha scoperto di essere positiva al coronavirus. Da allora è statain, nella sua abitazione in provincia di Napoli, insieme al marito e ai quattro figli minorenni. Successivamente si sono ammalti anche il consorte e due ...

crispadafora : RT @NapoliToday: #Cronaca Guarita dal Covid, infermiera non può tornare al lavoro dopo 40 giorni di quarantena: 'Manca il via libera dell'A… - NapoliToday : #Cronaca Guarita dal Covid, infermiera non può tornare al lavoro dopo 40 giorni di quarantena: 'Manca il via libera… -