Industria meccanica, Anima Confindustria: "Settore in crisi. In fumo 4,5 miliardi di fatturato" (Di mercoledì 14 ottobre 2020) (Teleborsa) – Forte battuta d'arresto per l'Industria meccanica italiana. In seguito alla crisi Covid-19 il fatturato, nel 2019 pari a 49,1 miliardi di euro, è crollato del 9,4% con una perdita pari a 4,5 miliardi. Numeri che riportano i valori di produzione al 2016. Il numero di addetti del settore, che nel 2019 superava le 221.300 unità, è calato di -0,4%. Nell'export il comparto registra un un calo a doppia cifra del -19,7%, equivalente a una perdita di oltre 3 miliardi su un totale di 12,34 miliardi di euro di esportazioni, contro i 15,37 del primo semestre 2019. Questo il quadro della meccanica italiana che emerge dai dati del primo semestre elaborati dall'Ufficio Studi di Anima

