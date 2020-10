Industria 4.0: Bonomi, 'bene che sia obiettivo nuova legge bilancio' (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Milano, 14 ott. (Adnkronos) - "Oggi noto con piacere che anche sulla spinta del ministro dello Sviluppo economico, Industria 4.0 sta tornando a essere un obiettivo del Governo per la prossima legge di bilancio. Lo auspichiamo, e auspichiamo che sia strutturale e rafforzata". Lo sottolinea il presidente di ConfIndustria, Carlo Bonomi, da Federecciai. "Non potrà essere certo solo questa la strada per uscire dalla crisi. Il rimbalzo recente è strettamente legato alla manifattura, i servizi stanno andando male", fa notare. . Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Milano, 14 ott. (Adnkronos) - "Oggi noto con piacere che anche sulla spinta del ministro dello Sviluppo economico,4.0 sta tornando a essere undel Governo per la prossimadi. Lo auspichiamo, e auspichiamo che sia strutturale e rafforzata". Lo sottolinea il presidente di Conf, Carlo, da Federecciai. "Non potrà essere certo solo questa la strada per uscire dalla crisi. Il rimbalzo recente è strettamente legato alla manifattura, i servizi stanno andando male", fa notare. .

