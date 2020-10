Incinta e col Covid ricoverata a Potenza: “Il calvario di mia moglie a Salerno” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti Cava de’ Tirreni (Sa) – Oggi parla Davide Bisogno. Ha fatto scorrere un bel po’ d’acqua sotto i ponti per portare la sua testimonianza circa il grave disagio sanitario subito nei giorni scorsi (leggi qui). Oggi, Davide Bisogno, piange. Non per dolore ma per quella felicità che solo la nascita di un figlio, produce. “Scrivo e piango, piango e scrivo. Un mix di felicità e rabbia – afferma – che mi ha accompagnato per questi tre lunghissimi giorni, la categoria dei giornalisti e delle chiacchiere si è ‘divertita’ ma le cose da dire sarebbero tante ma ci saranno luoghi e sedi opportune per chiarire, elencare, raccontare e denunciare quello che di ‘vergognoso’ ha dovuto subire in primis mia moglie e poi le nostre famiglie. Mia ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti Cava de’ Tirreni (Sa) – Oggi parla Davide Bisogno. Ha fatto scorrere un bel po’ d’acqua sotto i ponti per portare la sua testimonianza circa il grave disagio sanitario subito nei giorni scorsi (leggi qui). Oggi, Davide Bisogno, piange. Non per dolore ma per quella felicità che solo la nascita di un figlio, produce. “Scrivo e piango, piango e scrivo. Un mix di felicità e rabbia – afferma – che mi ha accompagnato per questi tre lunghissimi giorni, la categoria dei giornalisti e delle chiacchiere si è ‘divertita’ ma le cose da dire sarebbero tante ma ci saranno luoghi e sedi opportune per chiarire, elencare, raccontare e denunciare quello che di ‘vergognoso’ ha dovuto subire in primis miae poi le nostre famiglie. Mia ...

