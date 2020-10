Incidenti mortali: è ripreso il trend Già 23 vittime, di cui 8 giovanissimi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dopo il lockdown sono tornati i drammi sulle strade. Dal 2010 ben 537 deceduti. Carminati (associazione familiari): «Alcol, droga, velocità e cellulare sono tra le prime cause» Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dopo il lockdown sono tornati i drammi sulle strade. Dal 2010 ben 537 deceduti. Carminati (associazione familiari): «Alcol, droga, velocità e cellulare sono tra le prime cause»

LatinaCorriere : I numeri della Polstrada: da giugno 215 incidenti di cui 7 mortali, 97 patenti ritirate - - Scarlet5910 : @ZeroZanna @GiovanniPaglia A volte purtroppo succedono incidenti mortali e no in seguito a disattenzioni degli oper… - SpagnaMio : RT @MacProslo: @salvatore1953 @Ambrakey1 Il covid dà il colpo di grazia a chi già stava per morire, la gente non ha più paura del covid, pe… - Ambrakey1 : RT @MacProslo: @salvatore1953 @Ambrakey1 Il covid dà il colpo di grazia a chi già stava per morire, la gente non ha più paura del covid, pe… - MacProslo : @salvatore1953 @Ambrakey1 Il covid dà il colpo di grazia a chi già stava per morire, la gente non ha più paura del… -