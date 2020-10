In Portogallo sotto accusa la cena di Ronaldo senza mascherina: «La bolla non ha funzionato» (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La positività di Cristiano Ronaldo fa ovviamente discutere in Portogallo. Il sito di Raisport riporta dichiarazioni di due medici;: uno al quotidiano A Bola, l’altro a Record. «Il virus ha un alto livello di contagiosità ogni volta che le persone non rispettano il distanziamento o non usano una mascherina. Se le due ragioni sono combinate, il rischio è maggiore», dice Maio Freitas uno dei più noti epidemiologi portoghesi. «Tuttavia, una persona può essere infetta e non essere contagioso. Qualcosa non ha funzionato, in questo caso», riferendosi alla bolla della Nazionale portoghese. Nonostante la bolla, ci vuole solo un momento di distrazione perché qualcuno venga contagiato. Questo virus non è ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La positività di Cristianofa ovviamente discutere in. Il sito di Raisport riporta dichiarazioni di due medici;: uno al quotidiano A Bola, l’altro a Record. «Il virus ha un alto livello di contagiosità ogni volta che le persone non rispettano il distanziamento o non usano una. Se le due ragioni sono combinate, il rischio è maggiore», dice Maio Freitas uno dei più noti epidemiologi portoghesi. «Tuttavia, una persona può essere infetta e non essere contagioso. Qualcosa non ha, in questo caso», riferendosi alladella Nazionale portoghese. Nonostante la, ci vuole solo un momento di distrazione perché qualcuno venga contagiato. Questo virus non è ...

