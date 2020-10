In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 Ottobre: Milano brucia e rischia il lockdown. Covid-19 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Covid-19 Boom di contagi. Lombardia: Milano fa paura. “Inevitabili nuove chiusure” In Italia 7.332 casi (+24% in un giorno) di Andrea Sparaciari Orgasmi&ganasce di Marco Travaglio Per la prima volta, ho provato sentimenti di umana pietà per Monica Cirrinnà. È stato quando ho letto sul sito di Repubblica che “Calenda schiaccia gli altri candidati nella corsa per il Campidoglio”. Il pensiero dell’esile deputata pidina che stramazza al suolo esanime sotto il peso del corpulento leader di Azione mi ha Fatto riflettere … La gara Per i tamponi rapidi lo Stato paga un decimo dei privati I nuovi test. Offerti 115 milioni di kit antigenici al commissario Arcuri: costano da 2,5 a 20 euro. Sul mercato oggi li vendono a 50 di Alessandro Mantovani e Marco Palombi Conflitti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020)-19 Boom di contagi. Lombardia:fa paura. “Inevitabili nuove chiusure” In Italia 7.332 casi (+24% in un giorno) di Andrea Sparaciari Orgasmi&ganasce di Marco Travaglio Per la prima volta, ho provato sentimenti di umana pietà per Monica Cirrinnà. È stato quando ho letto sul sito di Repubblica che “Calenda schiaccia gli altri candidati nella corsa per il Campidoglio”. Il pensiero dell’esile deputata pidina che stramazza al suolo esanime sotto il peso del corpulento leader di Azione mi hariflettere … La gara Per i tamponi rapidi lo Stato paga un decimo dei privati I nuovi test. Offerti 115 milioni di kit antigenici al commissario Arcuri: costano da 2,5 a 20 euro. Sul mercato oggi li vendono a 50 di Alessandro Mantovani e Marco Palombi Conflitti ...

fattoquotidiano : ALTRO CHE MES Tra Bce e Bruxelles crollano i tassi sul debito pubblico [di Francesco Lenzi] #FattoQuotidiano… - VanityFairIt : In trent'anni ha rilasciato pochissime interviste. Una è questa, dove si svela come mai prima d'ora. Sul nuovo nume… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Ottobre: I dati dell’Agcom. Il leghista sconfitto anche alle comunali, ma in… - biskero : RT @fattoquotidiano: ALTRO CHE MES Tra Bce e Bruxelles crollano i tassi sul debito pubblico [di Francesco Lenzi] #FattoQuotidiano #edicola… - SilviaStrada1 : RT @VanityFairIt: In trent'anni ha rilasciato pochissime interviste. Una è questa, dove si svela come mai prima d'ora. Sul nuovo numero di… -

Ultime Notizie dalla rete : Edicola sul In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Ottobre: Regioni bocciate: 5 mesi buttati via Il Fatto Quotidiano Covid a Napoli, le scuole a porte girevoli tra bonifiche e quarantena

Alla fine ci si è messa l’allerta meteo a pareggiare i conti: arrivato sul tavolo dei sindaci il bollettino arancione della Protezione civile sono fioccate le ordinanze di chiusura delle scuole per la ...

Orvieto piange la scomparsa di Amalia Carbonari Allievi. Nella sua edicola è passato quasi un secolo di informazione

rimasero nell'edicola d'origine. I tempi corsero via veloci, Orvieto cambiava a vista d'occhio, si modificavano abitudini e sul bancone di legno arrivarono tante nuove riviste, quotidiani, ...

Alla fine ci si è messa l’allerta meteo a pareggiare i conti: arrivato sul tavolo dei sindaci il bollettino arancione della Protezione civile sono fioccate le ordinanze di chiusura delle scuole per la ...rimasero nell'edicola d'origine. I tempi corsero via veloci, Orvieto cambiava a vista d'occhio, si modificavano abitudini e sul bancone di legno arrivarono tante nuove riviste, quotidiani, ...