In arrivo fino a 25mila vaccini antinfluenzali nelle farmacie napoletane

NAPOLI – Le farmacie di Napoli e provincia allo stato attuale sono sprovviste di vaccini antinfluenzali, ma la prossima settimana dovrebbe arrivare una quota di dosi, anche se minima. "Stimiamo che arriveranno tra i 20mila e i 25mila vaccini per Napoli e provincia, circa 40 o 50mila per le farmacie di tutta la Campania", spiega all'agenzia Dire Riccardo Iorio, presidente di Federmarfa Napoli. Per l'ufficialità bisognerà attendere la prossima settimana, quando è in programma un incontro in Regione Campania sull'approvvigionamento dei vaccini alle farmacie.

