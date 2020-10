«Imprevisti digitali» | una risata per seppellire i padroni

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Sulla qualità del cinema di Benoit Délepine e Gustave Kervern non c’è consenso. La comicità sottoproletaria e un po’ punk della coppia belga inebria gli uni e fa storcere il naso agli altri, chi li considera radicali da un lato e chi invece li trova cinici, per non dire opportunisti. In queste pagine, abbiamo elogiato il loro Louise-Michel (2008), in cui Yolande Moreau (Louise) e Bouli Lanners (Michel) s’imbarcavano in un’avventura dai toni picareschi col nobile intento di ammazzare un … Continua L'articolo «», unaperproviene da il manifesto.