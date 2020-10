Immuni? In Veneto fino a oggi non ha funzionato. Cgil: “Gravissimo” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) VENEZIA – La app Immuni fino ad oggi, in Veneto, non ha funzionato. O meglio, funzionava ma non ha potuto allertare nessuno di essersi trovato ‘vicino’ a una persona risultata positiva perchè i codici delle persone positive non sono mai stati immessi nella app dalle Usl. A scoprire la cosa (che si risolverà la prossima settimana) sono stati alcuni cittadini nel padovano, risultati positivi, che avrebbero voluto condividere nella app il codice assegnato loro e hanno chiamato le Usl. Sentendosi appunto dire che non era possibile. A rendere nota la vicenda è stato oggi il Corriere del Veneto, che sul punto ha interpellato anche la Regione Veneto. In pratica, la spiegazione è stata che le procedure di attivazione della piattaforma per la gestione di Immuni sono andate per le lunghe e che il servizio sarà effettivamente attivo dalla prossima settimana. “Adesso la piattaforma informatica che mette in relazione i soggetti positivi con gli eventuali contatti è pronta”, ha spiegato al quotidiano Francesca Russo della Direzione Prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria. Leggi su dire (Di mercoledì 14 ottobre 2020) VENEZIA – La app Immuni fino ad oggi, in Veneto, non ha funzionato. O meglio, funzionava ma non ha potuto allertare nessuno di essersi trovato ‘vicino’ a una persona risultata positiva perchè i codici delle persone positive non sono mai stati immessi nella app dalle Usl. A scoprire la cosa (che si risolverà la prossima settimana) sono stati alcuni cittadini nel padovano, risultati positivi, che avrebbero voluto condividere nella app il codice assegnato loro e hanno chiamato le Usl. Sentendosi appunto dire che non era possibile. A rendere nota la vicenda è stato oggi il Corriere del Veneto, che sul punto ha interpellato anche la Regione Veneto. In pratica, la spiegazione è stata che le procedure di attivazione della piattaforma per la gestione di Immuni sono andate per le lunghe e che il servizio sarà effettivamente attivo dalla prossima settimana. “Adesso la piattaforma informatica che mette in relazione i soggetti positivi con gli eventuali contatti è pronta”, ha spiegato al quotidiano Francesca Russo della Direzione Prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria.

