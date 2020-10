Immuni, ecco chi ha boicottato l’app: governatori ostili e Asl che la definiscono “una rottura di scatole”. Così i positivi spesso non vengono segnalati (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Immuni? Più che altro è una rottura di scatole. L’investimento sull’app non credo sia molto redditizio, meglio fare affidamento sul senso di responsabilità delle persone”. Parola di Vittorio De Micheli, direttore dell’Ats Milano, l’azienda sanitaria della metropoli più a rischio d’Italia, dove il numero di contagi ha appena fatto ripartire la caccia alle terapie intensive. Il caso più clamoroso è il Veneto. Nella regione di Zaia ci stanno pensando adesso, a quattro mesi dal varo dell’app nazionale e nonostante il contagio corra alla velocità di 500 nuovi positivi al giorno. Le domande, dopo tante polemiche e accuse, allora sono: chi ha boicottato l’operazione Immuni? Se l’app per il contact ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “? Più che altro è unadi scatole. L’investimento sull’app non credo sia molto redditizio, meglio fare affidamento sul senso di responsabilità delle persone”. Parola di Vittorio De Micheli, direttore dell’Ats Milano, l’azienda sanitaria della metropoli più a rischio d’Italia, dove il numero di contagi ha appena fatto ripartire la caccia alle terapie intensive. Il caso più clamoroso è il Veneto. Nella regione di Zaia ci stanno pensando adesso, a quattro mesi dal varo dell’app nazionale e nonostante il contagio corra alla velocità di 500 nuovial giorno. Le domande, dopo tante polemiche e accuse, allora sono: chi hal’operazione? Se l’app per il contact ...

