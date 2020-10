Ilicic in panchina, la fine del calvario: la “nonna” è tornata (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’Atalanta ritrova Josip Ilicic dopo il lungo calvario che lo ha allontanato dalla Dea negli ultimi mesi: lo sloveno è pronto a brillare L’Atalanta ritrova finalmente Josip Ilicic. Il fuoriclasse sloveno sarà convocato per il match contro il Napoli di sabato pomeriggio per la gioia dei tifosi della Dea. La “nonna” non si vede dal lontano match contro la Juventus dello scorso 11 luglio, quando già era incominciato il calvario del misterioso infortunio. Nella scorsa stagione Ilicic ha dettato legge tecnica in tutti i terreni di gioco, anche in Champions League. Ritrovarlo per l’Atalanta è fondamentale, in vista dei numerosi impegni settimanali. Percassi ha costruito la rosa in funzione delle rotazioni offensive richieste da Gasperini. Lammers e ... Leggi su zon (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’Atalanta ritrova Josipdopo il lungoche lo ha allontanato dalla Dea negli ultimi mesi: lo sloveno è pronto a brillare L’Atalanta ritrova finalmente Josip. Il fuoriclasse sloveno sarà convocato per il match contro il Napoli di sabato pomeriggio per la gioia dei tifosi della Dea. La “nonna” non si vede dal lontano match contro la Juventus dello scorso 11 luglio, quando già era incominciato ildel misterioso infortunio. Nella scorsa stagioneha dettato legge tecnica in tutti i terreni di gioco, anche in Champions League. Ritrovarlo per l’Atalanta è fondamentale, in vista dei numerosi impegni settimanali. Percassi ha costruito la rosa in funzione delle rotazioni offensive richieste da Gasperini. Lammers e ...

