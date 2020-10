Il virus corre anche in Germania: superati i 5mila casi al giorno, prima volta da aprile (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Per la prima volta da aprile, in Germania sono stati rilevati oltre 5mila nuovi casi di contagio da Coronavirus in 24 ore. I numeri divulgati dal Robert Koch Institut questa mattina parlano di 5.132 ... Leggi su globalist (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Per lada, insono stati rilevati oltrenuovidi contagio da Coronain 24 ore. I numeri divulgati dal Robert Koch Institut questa mattina parlano di 5.132 ...

Ultime Notizie dalla rete : virus corre Berlino, Parigi, Milano... ora il virus corre nelle metropoli Avvenire Coronavirus, lockdown parziale in Olanda. Francia verso nuove restrizioni

Non si ferma, purtroppo, la corsa del Coronavirus nei Paesi Bassi, che hanno registrato la cifra record di nuovi contagi in 24 ore, oltre 7.400, con una progressione che va avanti da giorni. Proprio ...

Ripartono i contagi nelle Rsa. "Senza misure ad hoc non conterremo i focolai"

E ancora a Roma, dove da giorni sono in corso indagini epidemiologiche sui cluster nelle Rsa ... “Se la pandemia si diffonde sul territorio è inevitabile che il virus entri anche all’interno delle Rsa ...

