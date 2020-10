Il significato politico del ritorno del cardinale Pell

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) In un certo senso è stato il Dreyfus del XXI secolo, ilGeorge, che nella giornata di lunedì 12 ottobre ha incontrato papa Francesco, da cui è stato ricevuto in udienza, diversi mesi dopo la definitiva fine del processo che lo vedeva coinvolto nella copertura opachi casi di pedofilia nella sua diocesi di … InsideOver.

ItalUil_PoA : RT @RomanoBellissi1: Uno degli eventi più drammatici del biennio rosso,il suo significato politico e le gravi responsabilità - RomanoBellissi1 : Uno degli eventi più drammatici del biennio rosso,il suo significato politico e le gravi responsabilità - CristinaDragani : @denardimax Mah, io non mi occupo di politica qui su Twitter anche se a volte esprimo opinioni che hanno un signifi… - MarcoBoscarolo2 : RT @JustForJustice3: @AndFranchini @MarcoBoscarolo2 È sempre possibile incontrare qualcuno specialmente nei centri storici. Dare un signifi… - JustForJustice3 : @AndFranchini @MarcoBoscarolo2 È sempre possibile incontrare qualcuno specialmente nei centri storici. Dare un sign… -

Ultime Notizie dalla rete : significato politico

AlessioPorcu.it

“Non è che ogni volta che si dichiara un passo di lato significa che si fa per un’altra poltrona. Continuerò a fare politica, ma il passo di lato non significa che ci debba essere qualcosa lontano ...di Giancarlo Straini Il principio di sussidiarietà è usato molto frequentemente in ambito politico e giuridico, ma con molti e diversi significati. Per Sabino Cassese è un principio “ambiguo, con alme ...