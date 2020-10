Il Saint-Étienne ci ha provato per Balotelli: offerta rifiutata (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Mario Balotelli resta ancora sul mercato dei giocatori senza contratto dopo aver riufiutato un’offerta da parte del Saint-Étienne. Mario Balotelli ha rifiutato una proposta da parte di un club di Ligue 1: il Saint-Étienne. La notizia è stata riportata da L’Equipe segnalando come il club francese avesse contattato l’ex attaccante del Brescia al seguito del mancato arrivo di M’Baye Niang. L’ingaggio non è il motivo per cui la trattativa non si è conclusa positivamente, alla base ci sarebbero motivi personali come comunicato da Mino Raiola alla dirigenza della società. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Marioresta ancora sul mercato dei giocatori senza contratto dopo aver riufiutato un’da parte del-Étienne. Marioha rifiutato una proposta da parte di un club di Ligue 1: il-Étienne. La notizia è stata riportata da L’Equipe segnalando come il club francese avesse contattato l’ex attaccante del Brescia al seguito del mancato arrivo di M’Baye Niang. L’ingaggio non è il motivo per cui la trattativa non si è conclusa positivamente, alla base ci sarebbero motivi personali come comunicato da Mino Raiola alla dirigenza della società. Leggi su Calcionews24.com

