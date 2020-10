Il ritorno del Boss

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Paolo Giordano Il 23 ottobre uscirà Letter to you, il nuovo disco di Bruce Springsteen. Nove i brani inditi, tre reincisi e un docufilm targato Apple Quando hai 71 anni e sei Bruce Springsteen, puoi permetterti qualsiasi sogno. Anche di pubblicare un disco registrato in cinque giorni con una band che suona con te da quarantacinque anni. Si intitola Letter to you, lo attendono in tutto il mondo e uscirà il 23 ottobre in contemporanea con un documentario su Apple Tv. "Ho sentito il bisogno di fare un disco con la E Street Band, ma c’era un problema: da sette anni non scrivevo canzoni con loro", ha spiegato ieri Bruce Springsteen spiegando di essersi chiesto se fosse ancora in grado di farlo. "Durante l’estate sono andato a trovare un vecchio amico molto malato. Lui ed io eravamo gli ultimi membri ancora vivi della mia prima band. Se ne è andato ...