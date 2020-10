“Il richiamo di Jack London”, film di rinate avventure (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire”. Queste le parole di Calvino. Così si potrà definire l’intera produzione di Jack London. Tra gli scrittori americani più amati e influenti. Da venerdì 16 ottobre 2020 in Cineteca Milano MIC al via la rassegna “Il richiamo di Jack London“, omaggio al grande autore americano, attraverso un viaggio nelle sceneggiature cinematografiche più famose, tratte dalle sue opere. Nessuno come lui ha saputo raccontare, con la stessa forza espressiva, natura e cultura, uomo e animale. I suoi romanzi hanno nutrito in più occasioni l’immaginario cinematografico. Hanno cibato la fantasia, con quelle “fughe” nella primitiva libertà della foresta. Accanto ai lupi, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire”. Queste le parole di Calvino. Così si potrà definire l’intera produzione diLondon. Tra gli scrittori americani più amati e influenti. Da venerdì 16 ottobre 2020 in Cineteca Milano MIC al via la rassegna “IldiLondon“, omaggio al grande autore americano, attraverso un viaggio nelle sceneggiature cinematografiche più famose, tratte dalle sue opere. Nessuno come lui ha saputo raccontare, con la stessa forza espressiva, natura e cultura, uomo e animale. I suoi romanzi hanno nutrito in più occasioni l’immaginario cinematografico. Hanno cibato la fantasia, con quelle “fughe” nella primitiva libertà della foresta. Accanto ai lupi, ...

