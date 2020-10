Il Recovery Fund? Non basta. Ecco la proposta (da duemila miliardi) di un gruppo di economisti per uscire dalla crisi (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (13 ottobre)Il Recovery Fund è la parola chiave del futuro prossimo. Se giocato bene, il fondo messo a disposizione dall’Ue potrebbe essere la chance europea per puntare alla ripresa dopo lo schiaffo del Coronavirus. Lo sanno i politici e lo sanno i lavoratori, lo sanno gli studenti, i cittadini. E lo sanno bene anche gli economisti e gli studiosi: in un documento dal titolo How to spend it: A Proposal for a European Covid-19 Recovery Programme, i professori Jérôme Creel, Mario Holzner, Francesco Saraceno, Andrew Watt e Jérôme Wittwer * hanno sviluppato un piano d’azione concreto per «affrontare la sfida». In tutto, si parla di una somma di 750 miliardi, di cui 209 destinati all’Italia. La ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (13 ottobre)Ilè la parola chiave del futuro prossimo. Se giocato bene, il fondo messo a disposizione dall’Ue potrebbe essere la chance europea per puntare alla ripresa dopo lo schiaffo del Coronavirus. Lo sanno i politici e lo sanno i lavoratori, lo sanno gli studenti, i cittadini. E lo sanno bene anche glie gli studiosi: in un documento dal titolo How to spend it: A Proposal for a European Covid-19Programme, i professori Jérôme Creel, Mario Holzner, Francesco Saraceno, Andrew Watt e Jérôme Wittwer * hanno sviluppato un piano d’azione concreto per «affrontare la sfida». In tutto, si parla di una somma di 750, di cui 209 destinati all’Italia. La ...

borghi_claudio : Ho spiegato in commissione bilancio qualcosa sul recovery fund. Uno dei vantaggi di non essere più presidente è il recupero della parola. - CarloCalenda : È per questo caro ?@SBuffagni? che l’unica, dicasi unica idea su Recovery fund per industria che state rilanciando… - Linkiesta : ++ Niente Recovery Fund fino alla prossima estate ++ - francy_0207 : RT @economistaxcaso: Su ??@IOdonna? raccontiamo ?@ilgiustomezzo? e le proposte che abbiamo portato ieri nel flashmob ?@cristinastag? ?@Co… - Affaritaliani : Recovery Fund, ecco perchè Nicola Zingaretti apre a Matteo Salvini -