Il Presidente Conte illustra le nuove disposizioni previste dal DPCM del 13 ottobre

Leggi su udine20

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dal 142020 entrano in vigoreprescrizioni che avranno validità fino al 13 NOVEMBRE 2020. Mascherine OBBLIGATORIO sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine), nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e ...