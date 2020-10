Il peso della crisi schiaccia il mondo | in fumo 28 mila miliardi

Leggi su ilparagone

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nel corso del 2020, segnato dalla pandemia di coronavirus che non ha risparmiato nessuna delle economie mondiali, perderemo complessivamente 28 trilioni di dollari, una somma spropositata che graverà sulle nostre spalle per almeno i cinque anni. I numeri, che arrivano dal World Economic Outlook presentato a Washington in occasione degli Annual Meetings, fanno paura: pensare che un trilione equivale a milleed ecco che la portata delle previsioni assume di colpo dimensioni catastrofiche. Il capo economista dell’Fmi Gita Gopinath ha sottolineato come, tutto sommato, poteva anche andare peggio: “Gli interventi di banche centrali e governi, stimabili in 12, hanno salvato vite e prevenuto una catastrofe finanziaria”. Non bisogna, però, abbassare la guardia: quest’anno entreranno infatti sotto la ...