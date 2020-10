Il Papa delle sorprese (Di mercoledì 14 ottobre 2020) di Vittorino Merinas Alle 19,06 del 13 marzo 2013 s’avviava un nuovo corso del pontificato romano. Francesco s’affacciava sul loggione di San Pietro senza mani giunte e viso compunto a salutare con un semplice e familiare “Buona sera” la plaudente folla romana. Il neo eletto assumeva il servizio di Pietro rimanendo il Jorge Bergoglio di sempre, svicolando da ogni suggestione di scalata all’olimpo Papale. Così abbrivava il pontificato delle sorprese, tosto dimostratosi, nei giorni successivi, quasi fatto caratteriale del Jorge ormai Francesco. Il suo presentarsi a saldare il conto del soggiorno nell’attesa del conclave, le telefonate e visite impreviste ad amici e nei luoghi della sofferenza e dell’esclusione sociale, l’arresto del Papamobile per scendere a ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 14 ottobre 2020) di Vittorino Merinas Alle 19,06 del 13 marzo 2013 s’avviava un nuovo corso del pontificato romano. Francesco s’affacciava sul loggione di San Pietro senza mani giunte e viso compunto a salutare con un semplice e familiare “Buona sera” la plaudente folla romana. Il neo eletto assumeva il servizio di Pietro rimanendo il Jorge Bergoglio di sempre, svicolando da ogni suggestione di scalata all’olimpole. Così abbrivava il pontificato, tosto dimostratosi, nei giorni successivi, quasi fatto caratteriale del Jorge ormai Francesco. Il suo presentarsi a saldare il conto del soggiorno nell’attesa del conclave, le telefonate e visite impreviste ad amici e nei luoghi della sofferenza e dell’esclusione sociale, l’arresto delmobile per scendere a ...

repubblica : E' morto Izumi Matsumoto, papà dell'anime 'È quasi magia Johnny' [di GABRIELE DI DONFRANCESCO] [aggiornamento delle… - LucaBizzarri : Mi dispiace di non essere in piazza, questa volta, coi negazionisti dell’Illinois. Mi mancheranno gli slogan, le ba… - carlogubi : Ai farisei xenofobi e ignoranti che predicano odio sventolando crocifissi che non capiscono e vangeli che non leggo… - ShareThePanic : RT @repubblica: 'La mamma cucina e il papà legge': ecco gli stereotipi dei libri di scuola che una legge vuole cancellare [di ] [aggiorname… - nuovasocieta : Il Papa delle sorprese -