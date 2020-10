Il nuovo Parma di Krause: il sogno americano è a tinte gialloblù (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il nuovo presidente del Parma Kyle Krause ha già investito tanto. Il mercato e gli obiettivi del club ducale Kyle Krause è sbarcato da poche settimane nel mondo del calcio italiano, rilevando il Parma Calcio per circa 100 milioni di euro. Un investimento importante e arrivato prima della fine del calciomercato, segno tangibile della volontà del nuovo patron americano di investire sui crociati. La volontà della società è stata chiara sin da subito: confermare gli attuali dirigenti e rinnovare la rosa, provando a costruire una base importante per il futuro ma anche delle importanti basi a livello economico-finanziario con le possibili plusvalenze. E’ così che va il mondo del calcio oggi. A Parma con ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ilpresidente delKyleha già investito tanto. Il mercato e gli obiettivi del club ducale Kyleè sbarcato da poche settimane nel mondo del calcio italiano, rilevando ilCalcio per circa 100 milioni di euro. Un investimento importante e arrivato prima della fine del calciomercato, segno tangibile della volontà delpatrondi investire sui crociati. La volontà della società è stata chiara sin da subito: confermare gli attuali dirigenti e rinnovare la rosa, provando a costruire una base importante per il futuro ma anche delle importanti basi a livello economico-finanziario con le possibili plusvalenze. E’ così che va il mondo del calcio oggi. Acon ...

