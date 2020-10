Il nuovo Messale è femminista | entrano le ' sorelle' nell' atto penitenziale

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) E' in arrivo il. Introdotto in alcune diocesi già dal 29 novembre, diventerà obbligatorio dal 4 aprile 2021. La novità più importante riguarderà l'accostamento di "" alle ...

Avvenire

Cambia il Messale: le “sorelle” si affiancano ai “fratelli” nelle invocazioni dei fedeli in chiesa (ad esempio l’atto penitenziale). Arriva il nuovo Messale nelle parrocchie: la novità più rilevante è ...E' in arrivo il nuovo Messale. Introdotto in alcune diocesi già dal 29 novembre, diventerà obbligatorio dal 4 aprile 2021 . La novità più importante riguarderà l'accostamento di ...