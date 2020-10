Il Napoli ha disdetto l’aereo dopo il no dell’Asl (che il giudice sportivo non considera valido) (Di mercoledì 14 ottobre 2020) C’è un passaggio del provvedimento del giudice sportivo che sta inducendo qualcuno in errore. Nel suo provvedimento, il giudice Mastrandrea inizialmente scrive di non essere legittimato a entrare nel merito dei provvedimenti delle Asl e della Regione. Poi, però, lo fa. Ovviamente seguendo le proprie ragioni. Il giudice non considera esaustiva la comunicazione del sabato da parte della Asl. Con la prescrizione dell’isolamento domiciliare, secondo il giudice il Napoli sarebbe potuto partire. È una sua teoria. Perché, a suo avviso, non era in contrasto col protocollo. Su questo assunto si basa la sentenza. Il giudice Mastrandrea considera invece valida la seconda prescrizione della Asl, quella della ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 ottobre 2020) C’è un passaggio del provvedimento delche sta inducendo qualcuno in errore. Nel suo provvedimento, ilMastrandrea inizialmente scrive di non essere legittimato a entrare nel merito dei provvedimenti delle Asl e della Regione. Poi, però, lo fa. Ovviamente seguendo le proprie ragioni. Ilnonesaustiva la comunicazione del sabato da parte della Asl. Con la prescrizione dell’isolamento domiciliare, secondo ililsarebbe potuto partire. È una sua teoria. Perché, a suo avviso, non era in contrasto col protocollo. Su questo assunto si basa la sentenza. IlMastrandreainvece valida la seconda prescrizione della Asl, quella della ...

Moixus1970 : RT @Vittoriog82: +++ Tutti i ricorsi del #Napoli sono destinati ad essere respinti: il #Napoli ha disdetto il volo per Torino il giorno pri… - galberic : RT @levrierog: @sechesi #ilsistema L'ASL mette in isolamento il Napoli. Il sistema non sa leggere e chiede di esplicitare il divieto. La… - luigieannadaude : RT @fede_200_: Il Napoli aveva disdetto il volo la sera prima del primo intervento ASL e siamo andati avanti 2 settimane con giornalisti,po… - Chicca141002 : RT @Vittoriog82: +++ Tutti i ricorsi del #Napoli sono destinati ad essere respinti: il #Napoli ha disdetto il volo per Torino il giorno pri… - luigieannadaude : RT @Vittoriog82: +++ Tutti i ricorsi del #Napoli sono destinati ad essere respinti: il #Napoli ha disdetto il volo per Torino il giorno pri… -