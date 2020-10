Il Napoli: «Crediamo nella giustizia e rispettiamo la legge. Fiduciosi per l’Appello» (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Arriva il commento ufficiale del Napoli a margine della decisione del Giudice Sportivo, che ha penalizzato i partenopei con un -1 ed ha inflitto al team di Gattuso lo 0-3 a tavolino nel match con la Juventus. «La SSCN da sempre rispetta le regole e la legge. Attende con fiducia l’esito dell’appello credendo fermamente nella giustizia» si legge su Twitter. Foto: Napoli Twitter L'articolo Il Napoli: «Crediamo nella giustizia e rispettiamo la legge. Fiduciosi per l’Appello» proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Arriva il commento ufficiale dela margine della decisione del Giudice Sportivo, che ha penalizzato i partenopei con un -1 ed ha inflitto al team di Gattuso lo 0-3 a tavolino nel match con la Juventus. «La SSCN da sempre rispetta le regole e la. Attende con fiducia l’esito dell’appello credendo fermamente» sisu Twitter. Foto:Twitter L'articolo Il: «laper l’Appello» proviene da Alfredo Pedullà.

