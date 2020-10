Il modello olivettiano come soluzione industriale

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Per quantI si sono visti la riduzione cinematografica in tv o si sono letti qualcosa sulla vita di Olivetti, sarà facile capireillavorativo che egli propose ora più che mai può essere unaalla crisi produttiva del nostro Paese: L’Ambasciata italiana presso la Santa Sede,descrive il Giornale Diplomatico, ha ospitato proprio il 3 Ottobre, nel chiostro di Palazzo Borromeo un convegno intitolato “Dalle fabbriche di beni alle fabbriche di bene. L’attualità’ delper un nuovo Paradigma Economico. Dopo i saluti istituzionali dell’Ambasciatore Pietro Sebastiani, rappresentante diplomatico italiano in Vaticano, il convegno , moderato da Virginia Desirée Zucconi (Vicepresidente UCID ...

Per quantI si sono visti la riduzione cinematografica in tv o si sono letti qualcosa sulla vita di Olivetti, sarà facile capire come il modello lavorativo che egli propose ora più che mai può essere u ...In un convegno molti hanno ricordato Olivetti, tra cui il cardinale Zuppi, l'ambasciatore Pietro Sebastiani e il prof. Giulio Sapelli. Ecco cosa si è detto ...