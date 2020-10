Il mercato piloti del mondiale superbike

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Con ilche si concluderà questa settimana, al round dell’Estoril, i team si stanno concentrando sulin ottica 2021. Le selle ufficiali si stanno riempiendo, mentre restano scoperte quelle dei privati. In attesa di definire la griglia, riassumiamo quelle che sono le ultime trattative finora concluse, con relativi annunci ufficiali. Con due bonus track: gli ultimi cambi di sella per l’ultima gara di quest’anno, e dei cenni aldella classe intermedia, ilSupersport. Yamaha regina delLa grande protagonista di questodelle derivate di serie è la Yamaha. Come vi avevamo anticipato, ...