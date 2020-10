Il medico Giuseppe Delicati contro vaccino antinfluenzale che rafforza Covid: segnalato all’Ordine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Un autentico polverone quello sollevato dal medico Giuseppe Delicati, il quale negli ultimi giorni pare abbia messo in evidenza il pericoloso legame tra il vaccino antinfluenzale ed il Covid. In quale modo? Sostenendo che il primo abbia la capacità di “rafforzare” il secondo, spalancando le porte al virus. Non è la prima volta che alcune affermazioni che arrivano da questi ambienti facciano rumore, come abbiamo osservato nei giorni scorsi a proposito della cura al plasma che da sempre viene sospinta da De Donno. Le parole del medico Giuseppe Delicati su Covid e vaccino antinfluenzale Tutto nasce da un’intervista che il Dottor ... Leggi su bufale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Un autentico polverone quello sollevato dal, il quale negli ultimi giorni pare abbia messo in evidenza il pericoloso legame tra iled il. In quale modo? Sostenendo che il primo abbia la capacità di “re” il secondo, spalancando le porte al virus. Non è la prima volta che alcune affermazioni che arrivano da questi ambienti facciano rumore, come abbiamo osservato nei giorni scorsi a proposito della cura al plasma che da sempre viene sospinta da De Donno. Le parole delsuTutto nasce da un’intervista che il Dottor ...

