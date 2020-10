Il medico che dice che i vaccini antinfluenzali sono in ritardo in Lombardia (anche se per Salvini è una fesseria) (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Matteo Salvini ieri a L’aria che tira aveva troncato bruscamente Myrta Merlino che parlava di ritardi nell’approvigionamento di vaccini antinfluenzali in Lombardia con un “Ma non diciamo fesserie”. Oggi Roberto Carlo Rossi, Presidente dell’Ordine dei Medici di Milano, in un’intervista al Corriere della Sera conferma che il ritardo c’è: Dottor Rossi, pare di capire che siano due le situazioni di disagio che i milanesi stanno affrontando in questi giorni: il primo è la (im)possibilità di vaccinarsi contro il virus dell’influenza. Il secondo riguarda l’accesso ai tamponi. Partiamo dal primo. «Sui vaccini siamo in ritardo. Molto in ritardo. Di solito le campagne vaccinali ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Matteoieri a L’aria che tira aveva troncato bruscamente Myrta Merlino che parlava di ritardi nell’approvigionamento diincon un “Ma non diciamo fesserie”. Oggi Roberto Carlo Rossi, Presidente dell’Ordine dei Medici di Milano, in un’intervista al Corriere della Sera conferma che ilc’è: Dottor Rossi, pare di capire che siano due le situazioni di disagio che i milanesi stanno affrontando in questi giorni: il primo è la (im)possibilità di vaccinarsi contro il virus dell’influenza. Il secondo riguarda l’accesso ai tamponi. Partiamo dal primo. «Suisiamo in. Molto in. Di solito le campagne vaccinali ...

Oggi Roberto Carlo Rossi, Presidente dell'Ordine dei Medici di Milano, in un'intervista al Corriere della Sera conferma che il ritardo c'è: Dottor Rossi, pare di capire che siano due le situazioni di disagio che i milanesi stanno affrontando in questi giorni: il primo è la (im)possibilità di vaccinarsi contro il virus dell'influenza. Il secondo riguarda l'accesso ai tamponi. Partiamo dal primo. «Sui vaccini siamo in ritardo. Molto in ritardo. Di solito le campagne vaccinali ...

