Il leader di Alba Dorata condannato a 13 anni: «è il capo di un’organizzazione criminale» (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Condanne pesantissime per il processo ai leader di Alba Dorata che si è appena concluso ad Atene. Il leader del partito di estrema destra, Nikos Michaloliakos, è stato condannato a 13 di carcere perché considerato il capo di un’organizzazione criminale. All’ergastolo va invece un altro membro del partito, Yorgos Roupakias, considerato l’assassino del musicista rap Pavlos Fyssas, in arte Killa P, ucciso nel 2013. Il caso dell’omicidio di Pavlos Fyssas era stato già affrontato nella sentenza di appello del 7 ottobre scorso, quando Alba Dorata era stata definita una organizzazione criminale illegale ed era stata assodata la responsabilità per l’omicidio e per ... Leggi su open.online (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Condanne pesantissime per il processo aidiche si è appena concluso ad Atene. Ildel partito di estrema destra, Nikos Michaloliakos, è statoa 13 di carcere perché considerato ildi un’organizzazione. All’ergastolo va invece un altro membro del partito, Yorgos Roupakias, considerato l’assassino del musicista rap Pavlos Fyssas, in arte Killa P, ucciso nel 2013. Il caso dell’omicidio di Pavlos Fyssas era stato già affrontato nella sentenza di appello del 7 ottobre scorso, quandoera stata definita una organizzazioneillegale ed era stata assodata la responsabilità per l’omicidio e per ...

