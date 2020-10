Il Governo sa già che così non basta

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Perché “sta venendo giù l’Europa”. E ora: “Dobbiamo tenerci pronti”. Fosse stato per il ministro della Salute Roberto Speranza la “stretta” sarebbe stata già molto più severa. Non c’entra la polizia, ma la filosofia di fondo: “Più freniamo ora – il senso del suo ragionamento esposto nei conclavi di– meno saremmo costretti a frenare nelle prossime settimane”. È il cuore della questione, il drammatico rapporto tra salute e Pil: “Chi dice meno lacci e lacciuoli per correre di più sbaglia, perché con meno lacci e lacciuoli si rischia di doverci fermare di nuovo. La tutela della Salute è il presupposto del Pil. E dobbiamo essere pronti”.Ecco, de te fabula narratur, come in una storia già scritta, un avvenire ...