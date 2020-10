Il governo raccoglie l’appello degli scienziati: “L’Italia investirà 15 miliardi in 5 anni nella ricerca e raggiungerà gli standard europei” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’Italia finalmente investirà di più in ricerca: 15 miliardi nei prossimi cinque anni. Non abbastanza per arrivare ai livelli della Germania, che spende per quel capitolo l’1% del suo Prodotto interno lordo, ma sufficienti per raggiungere la Francia che vi dedica lo 0,75% del Pil. Almeno questo è il programma, stando alle parole del ministro dell’Università e della ricerca, Gaetano Manfredi, che in questi giorni ha confermato di aver firmato un progetto di investimento “per cercare di portare l’Italia agli standard europei”. Impresa da finanziarsi con il Recovery Fund e per la quale negli ultimi mesi sono stati lanciati diversi appelli. Ugo Amaldi, fisico del Cern (Organizzazione europea per la ricerca nucleare) e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’Italia finalmente investirà di più in: 15nei prossimi cinque. Non abbastanza per arrivare ai livelli della Germania, che spende per quel capitolo l’1% del suo Prodotto interno lordo, ma sufficienti per raggiungere la Francia che vi dedica lo 0,75% del Pil. Almeno questo è il programma, stando alle parole del ministro dell’Università e della, Gaetano Manfredi, che in questi giorni ha confermato di aver firmato un progetto di investimento “per cercare di portare l’Italia aglieuropei”. Impresa da finanziarsi con il Recovery Fund e per la quale negli ultimi mesi sono stati lanciati diversi appelli. Ugo Amaldi, fisico del Cern (Organizzazione europea per lanucleare) e ...

Inevitabilmente, secondo il governo e il Comitato tecnico scientifico ... presidente di Gesis Lazio, associazione che raccoglie circa 70 impianti sportivi – per 4 mesi non abbiamo guadagnato un euro, ...

Il Governo PD-M5S, oltre a rendere il mondo del lavoro un inferno ... evitare le feste private per evitare la diffusione dell'infezione, dal momento che i dati raccolti dalle autorità sanitarie ...

