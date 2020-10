“Il governo avrebbe fatto prima a dirci di chiudere tutto”. Il colpo di grazia alla ristorazione (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Se non è morta, la stanno chiamando a farlo. “Il governo avrebbe fatto prima a dirci: chiudete le imprese”, dichiara Gianfranco Vissani, il cuoco stellato Michelin, riferendosi a quanto stabilito dal premier per il contenimento dei contagi e che, stanco della situazione, si appella a Sergio Mattarella. Diciamolo e ripetiamolo chiaramente: con le nuove misure del Dpcm si è dato il colpo di grazia al vasto mondo della ristorazione che “vale un quinto del Pil nazionale”. Saranno spazzati via “i due terzi della ristorazione, dei bar, dei pub, delle pasticcerie”, riferisce la Verità. Con la chiusura delle attività alle 24, con l’impedimento delle cerimonie o feste con ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Se non è morta, la stanno chiamando a farlo. “Il: chiudete le imprese”, dichiara Gianfranco Vissani, il cuoco stellato Michelin, riferendosi a quanto stabilito dal premier per il contenimento dei contagi e che, stanco della situazione, si appella a Sergio Mattarella. Diciamolo e ripetiamolo chiaramente: con le nuove misure del Dpcm si è dato ildial vasto mondo dellache “vale un quinto del Pil nazionale”. Saranno spazzati via “i due terzi della, dei bar, dei pub, delle pasticcerie”, riferisce la Verità. Con la chiusura delle attività alle 24, con l’impedimento delle cerimonie o feste con ...

