Il Giudice Sportivo | “Il Napoli poteva viaggiare il venerdì e il sabato prima della partita”

MediasetTgcom24 : Giudice sportivo: Juve-Napoli 3-0 a tavolino - sechesi : Il divieto di partenza effettivo da parte di una delle ASL al Napoli si è materializzato solo domenica 4 ottobre al… - rtl1025 : #JuveNapoli 3-0 a tavolino: è questa la sentenza appena pronunciata dal giudice sportivo Gerardo #Mastrandrea, che… - gibelli_omar : RT @TuttoMercatoWeb: Le motivazioni del Giudice Sportivo: ordine Asl irrilevante, il Napoli aveva già cancellato il volo - chrib00 : RT @juventusfans: #JuventusNapoli, le motivazioni del Giudice Sportivo: gli azzurri avevano già cancellato il volo venerdì sera. RIDICOLI!… -

Ultime Notizie dalla rete : Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, nella decisione con la quale ha comminato il 3-0 a tavolino a favore della Juventus e il -1 in classifica agli azzurri, non esclude altre penalizzazioni.Però, il Giudice Sportivo, Gerardo Mastandrea, aveva rinviato la sentenza prendendosi ulteriore tempo per analizzare bene la situazione. E solamente oggi è arrivata la sentenza definitiva ...