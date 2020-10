(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ilsi è espresso sul mancato svolgimento di Juventus-, decidendo per la sconfitta degli azzurri col risultato di 3-0 ae undiin classifica. Tuttavia, nel comunicato diffuso della Lega è specificato che ilsi attiene soltanto a deliberare sulle norme sportive, che secondo lui non sarebbero state rispettate. L'articolo ilsta.

MediasetTgcom24 : Giudice sportivo: Juve-Napoli 3-0 a tavolino - MassimoCaputi : +++giudice sportivo: Juve-Napoli 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione alla squadra partenopea, che non si er… - capuanogio : +++ #JuveNapoli 3-0 a tavolino e punto di penalizzazione per il #Napoli +++ - Biagio692 : Decisione vergognosa del giudice sportivo!..Campionato Falsato..Non seguirò Piu questo schifo disdico tutto..Juve cancro del calcio Italiano - gobboisback : RT @napolista: Il Giudice Sportivo ha deciso: 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione al Napoli Nella decisione si specifica che il giu… -

Il Giudice Sportivo ha deciso per il 3a0 a tavolino di Juventus-Napoli, oltre ad un punto di penalizzazione in classifica per la squadra azzurra.Juve-Napoli 3-0 a tavolino: è questa- apprende l'ANSA in ambienti calcistici - la sentenza appena pronunciata dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, che ha anche inflitto un punto di penalizzazione ...