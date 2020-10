Il giudice sportivo ha assegnato alla Juventus la vittoria a tavolino della partita non giocata contro il Napoli (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il giudice sportivo della Serie A ha assegnato alla Juventus la vittoria a tavolino per 3-0 della partita non giocata contro il Napoli il 4 ottobre, e ha inflitto al Napoli una penalizzazione in classifica di un punto per non Leggi su ilpost (Di mercoledì 14 ottobre 2020) IlSerie A halaper 3-0nonilil 4 ottobre, e ha inflitto aluna penalizzazione in classifica di un punto per non

MediasetTgcom24 : Giudice sportivo: Juve-Napoli 3-0 a tavolino - MassimoCaputi : +++giudice sportivo: Juve-Napoli 3-0 a tavolino e un punto di penalizzazione alla squadra partenopea, che non si er… - capuanogio : +++ #JuveNapoli 3-0 a tavolino e punto di penalizzazione per il #Napoli +++ - AlessandroIod10 : Se fossi #ADL ritirei la mia squadra in questa Lega. Scalndalosa la decisione del Giudice Sportivo, il 3-0 a tavoli… - monicadamb : RT @MediasetTgcom24: Giudice sportivo: Juve-Napoli 3-0 a tavolino -

Ultime Notizie dalla rete : giudice sportivo Juve-Napoli: ufficiale il 3-0 a tavolino ed il punto di penalizzazione

E’ arrivato il tanto atteso verdetto su Juventus-Napoli, il giudice sportivo ha dispostod il 3-0 a tavolino in favore del club bianconero. Inoltre ha deliberato un punto di penalizzazione in ...

Juventus-Napoli 3-0 a tavolino, un punto di penalizzazione ai partenopei

Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha pronunciato la sentenza che sancisce la vittoria della Juventus sul Napoli per 3-0 a tavolino. Il giudice ha anche inflitto un punto di penalizzazione nei ...

E’ arrivato il tanto atteso verdetto su Juventus-Napoli, il giudice sportivo ha dispostod il 3-0 a tavolino in favore del club bianconero. Inoltre ha deliberato un punto di penalizzazione in ...Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha pronunciato la sentenza che sancisce la vittoria della Juventus sul Napoli per 3-0 a tavolino. Il giudice ha anche inflitto un punto di penalizzazione nei ...